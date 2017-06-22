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Российские шахматисты обыграли норвежцев в рамках командного ЧМ в Ханты-Мансийске

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 

Шахматисты сборной России обыграли команду Норвегии в рамках пятого тура командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Встреча сборных России и Норвегии, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3-1 в пользу россиян. В составе российской команды победы одержали Никита Витюгов и Владимир Федосеев, а Петр Свидлер и Ян Непомнящий свели свои партии к ничьим.

После пяти туров сборная России является единоличным лидером мужского командного турнира c 9 очками. По 8 очков имеют команды Китая и Польши, с 7 очками идет сборная Турции.

В женском турнире российские шахматистки сыграли в рамках пятого тура вничью со сборной США со счетом 2-2. Все партии противостояния, в котором Россию представляли Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Ольга Гиря, завершились вничью.

После пяти туров россиянки с 8 очками в активе делят лидерство в таблице ЧМ с украинками. На третьем месте с 7 очками идет сборная Индии.

Командный чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске продлится до 27 июня.

Российская шахматная федерация благодарит за поддержку Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные выступления.  

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