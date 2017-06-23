Матч за Суперкубок России покажет Первый канал
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Первый канал согласно договоренности с РФПЛ покажет матч за Суперкубок России по футболу между столичными «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
- У нас есть договоренность, что 14 июля матч за Суперкубок России по футболу будет показан по Первому каналу. Начало в 21:30 после программы «Время». Есть ответ, что по традиции этот матч всегда показывает Первый канал. Мы очень дорожим сотрудничеством с Первым каналом, - сказал Прядкин в интервью «Р-Спорт».
Напомним, что матч пройдет в пятницу, 14 июля, на поле стадиона «Локомотив». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.
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