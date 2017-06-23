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Аничебе перешел в клуб второго китайского дивизиона «Бэйцзин Энтерпрайзес»

Источник:  Goal.comКомментарии

Экс-форвард «Эвертона», «Вест Бромвича» и «Сандерленда» Виктор Аничебе перешел в китайский клуб «Бэйцзин Энтерпрайзес». Его новая команда выступает во втором дивизионе.

Новый клуб Аничебе занимает 11-е место из 16 в лиге. В прошедшем сезоне 29-летний нигериец выступал за «Сандерленд». В 19 матчах он забил три мяча при одной голевой передаче. Команду он покидает как свободный агент.

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