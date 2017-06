«Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус»

«Чикаго» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус» . Об этом сообщает TSN.

«Блэкхоукс» обменяли нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». В замен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

Official statement: Artemi Panarin has been traded from Chicago to Columbus. Looking forward to a new challenge.