«Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус»

«Чикаго» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус» . Об этом сообщает TSN.

«Блэкхоукс» обменяли нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». В замен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

Official statement: Artemi Panarin has been traded from Chicago to Columbus. Looking forward to a new challenge. — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 23 июня 2017 г.

Напомним, что 25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года. В сезоне-2015/16 российский форвард завоевал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ). В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка регулярного чемпионата.

Два года назад Саад перешел в «Коламбус» из «Чикаго». В минувшем сезоне на счету Саада 53 (24+29) результативных балла в 82 играх.