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«Чикаго» обменял Хьялмарссона в «Аризону» на Мерфи и Дофина

Источник:  ХК «Чикаго Блэкхокс»Комментарии

Защитник Никлас Хьялмарссон был обменян «Чикаго» в «Аризону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что взамен «Чикаго» получил двух защитников - Коннора Мерфи и Лорена Дофина.

В прошедшем сезоне 30-летний Никлас Хьялмарссон провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф он провел четыре матча, очков не набирал.

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