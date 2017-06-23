«Чикаго» обменял Хьялмарссона в «Аризону» на Мерфи и Дофина
Источник: ХК «Чикаго Блэкхокс»Комментарии
Защитник Никлас Хьялмарссон был обменян «Чикаго» в «Аризону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Также сообщается, что взамен «Чикаго» получил двух защитников - Коннора Мерфи и Лорена Дофина.
В прошедшем сезоне 30-летний Никлас Хьялмарссон провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф он провел четыре матча, очков не набирал.
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