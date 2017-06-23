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Главный тренер «Ривер Плейт»: «Зенит» сделал предложение по Дриусси, от которого невозможно отказаться

Источник:  ClarinКомментарии

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо поделился мнением о переходе нападающего Себастьяна Дриусси.

- Я разговаривал с ним, он уверен в переходе. Это важный шаг в его карьере - играть в клубе, который бы позволил ему выступать в Лиге чемпионов и достичь финансового улучшения. Предложение «Зенита» является одним из тех, от которого клуб не мог отказаться, - приводит слова Гальярдо издание Clarin.

Напомним, 23 июня Goal.com сообщил, что «Зенит» был готов приобрести игрока за 20 миллионов евро. Однако из-за информации о положительном допинг-тесте Себастьяна и еще шести футболистов команды сделка может сорваться.  

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что 21-летним нападающим также интересовался «Локомотив». 

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