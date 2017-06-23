Execration прошла в закрытую квалификацию к TI2017
Филиппинская команда Execration выиграла первую открытую азиатскую квалификацию к The International 2017.
В финале филиппинцы обыграли коллектив Nasty Potatoes со счетом 2:0.
Участники закрытой азиатской квалификации:
Team Faceless
Fnatic
Mineski.GGNetwork
TNC Pro Team
Clutch Gamers
Geek Fam
HappyFeet
Skatemasters
Execration
Победитель открытой квалификации #2
Закрытые отборочные пройдут с 26 по 29 июня.
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