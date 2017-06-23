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Execration прошла в закрытую квалификацию к TI2017

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Филиппинская команда Execration выиграла первую открытую азиатскую квалификацию к The International 2017.

В финале филиппинцы обыграли коллектив Nasty Potatoes со счетом 2:0.

Участники закрытой азиатской квалификации:

Team Faceless  
Fnatic  
Mineski.GGNetwork  
TNC Pro Team  
Clutch Gamers  
Geek Fam  
HappyFeet 
Skatemasters
Execration
Победитель открытой квалификации #2

Закрытые отборочные пройдут с 26 по 29 июня.

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