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Артем Зеленков: «Зенит» из Санкт-Петербурга поборется за высокие места в чемпионате России по волейболу

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Либеро сборной России Артем Зеленков рассказал о перспективах волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

- Я очень рад, что в Санкт-Петербурге появилась такая команда! В городе реально любят волейбол, ценят его. Играя в «Динамо-ЛО», я понял, что здесь очень много людей болеет волейболом. Команду набрали очень хорошую. Я связываю большие надежды с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Хочется с этим клубом побороться за медали. Получится или не получится уже в первом сезоне – посмотрим. Но, судя по составу, по настрою, у нас будет хорошая команда, мы поборемся за высокие места. Может быть, даже за медали. Почему бы и нет? - передает слова Волкова «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 23 июня, волейбольный клуб «Зенит» был принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.

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