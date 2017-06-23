Британский теннисист Эванс сдал положительный допинг-тест

Теннисист из Великобритании Даниэль Эванс уличен в нарушении антидопинговых правил. Он сдал положительный допинг-тест.

Сообщается, что тест обнаружил наличие кокаина в организме Эванса. Кокаин входит в число запрещенных препаратов. Отметим, что Эванс выступал за сборную Великобритании в Кубке Дэвиса.

«Я подвел многих людей. Я сделал ошибку и должен заплатить за это», - цитирует Эванса ВВС. На данный момент 27-летний теннисист занимает 50-е место в рейтинге АТР.