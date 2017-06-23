Виталий Мутко: Не сомневаюсь, что матч со сборной Мексики будет интересным

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

- Вся наша сборная - это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.

Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что матч заключительного тура в группе А между российской и мексиканской командами пройдет в Казани. Встреча пройдет на поле стадиона «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.