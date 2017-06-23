Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Не сомневаюсь, что матч со сборной Мексики будет интересным

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

- Вся наша сборная - это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала.

Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что матч заключительного тура в группе А между российской и мексиканской командами пройдет в Казани. Встреча пройдет на поле стадиона «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Не стала бы Мексика вторым Уэльсом. Как Португалия заставила вспомнить Евро-2016Не стала бы Мексика вторым Уэльсом. Как Португалия заставила вспомнить Евро-2016Корреспондент «Советского спорта» на основе увиденного в игре сборной России с Португалией делится своими ожиданиями от матча с Мексикой.Гарет Саутгейт: В составе сборной России выделю ДжикиюГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, присутствовавший на матче Россия – Португалия, поделился впечатлениями о российской команде.«Впечатлил пятый номер русских». Мексиканцы хорохорятся«Впечатлил пятый номер русских». Мексиканцы хорохорятсяГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио и полузащитник мексиканцев Андрес Гуардадо на пресс-конференцииРашид Рахимов: Критика сборной – это нормально. К таким моментам тоже нужно быть готовымБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказался о критике в адрес сборной России.Рашид Рахимов: Мексика – не из стабильных, даже у новозеландцев было достаточно моментовБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о своих ожиданиях перед матчем Кубка конфедераций Мексика – Россия.Валерий Непомнящий: Сборная России находит свою игру, что вселяет огромный оптимизмЗаслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.«Саша, сколько стоишь?» Малафеев позвал Кержакова в свой бизнес«Саша, сколько стоишь?» Малафеев позвал Кержакова в свой бизнесЭкс-одноклубники по «Зениту» подсказали сборной России, как обыграть Мексику, а в Петербурге задумались о проведении финала Лиги чемпионов.Валерий Масалитин: Не буду ругать сборную за вылет, таков наш уровень на сегодняВалерий Масалитин: Не буду ругать сборную за вылет, таков наш уровень на сегодняБывший нападающий московского «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Мексики.Валерий Масалитин: У Головина все летит в стиле регби, нужно работать над ударомБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру полузащитника армейцев Александра Головина в составе сборной России на Кубке конфедераций.Порноактриса предложила пари игрокам сборной РоссииРоссийская порноактриса Алина Henessy предложила пари игрокам сборной России. В случае, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций, девушка готова заняться сексом одновременно со всеми игроками сборной.Аркадий Дворкович: Футбол в России естьЗаместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович заявил, что футбол в стране есть, несмотря на множество шуток про обратное.Александр Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг ЕвропыПосол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о перспективах Федора Смолова в Европе.Вячеслав Малафеев: Если сборная начнет матч с Мексикой как концовку игры с Португалией – мы их додавимПосол чемпионата мира-2018 Вячеслав Малафеев поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций Россия - Мексика.Александр Кержаков: Мы все ждем, что 2 июля сборная России сыграет в ПетербургеПосол чемпионата мира-2018 и нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об игре сборной России на Кубке конфедераций.Геннадий Орлов: Смолов из «Краснодара», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении сборной России в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций от команды Португалии (0:1).Хуан Карлос Осорио: Россия может обыграть практически любого соперникаГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио высказался о сборной России перед матчем команд на групповом этапе Кубка конфедераций в Казани.Ринат Билялетдинов: Мексика играет хуже в обороне, чем ПортугалияБывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от матча сборной России с командой Мексики.Нескольких российских болельщиков привлекли к ответственности за попытки перепродать билеты на матч открытия Кубка конфедерацийЛюдей, которые спекулировали билетами на игру Россия – Новая Зеландия 17 июня, привлекли к ответственности, сообщил председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.Игорь Колыванов: Претензии к сборной России предъявить сложно, сыграли, как умелиБывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался об игре сборной России в матче Кубка конфедераций с Португалией (0:1) на стадионе «Спартак» в Москве.Евгений Ловчев: С Мексикой – или грудь в крестах, или голова в кустах!Евгений Ловчев: С Мексикой – или грудь в крестах, или голова в кустах!Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предложил тактику для сборной России на матч с Мексикой.
Футбол
Тельо предпочел «Бетис» «Зениту»
Формула-1
Ферстаппен показал лучшее время на второй практике Гран-при Азербайджана, Квят – восьмой
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Штраф Месси? Это делается, чтобы не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых
Теннис
Хачанов одолел Рублева и вышел в полуфинал турнира в Галле, где может сыграть против Федерера
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости