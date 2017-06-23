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Макс Ферстаппен: Авария получилась очень странной

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Азербайджана. Напомним, что он показал лучший результат в обоих тренировках и при этом попал в аварию.

«Авария получилась очень странной: я заблокировал колеса и, пытаясь вписаться в поворот, решил не рисковать и проехать по объездной дороге. Но неожиданно я «потерял» заднюю часть автомобиля, после чего проскользил всеми четырьмя колесами в барьер Квалификация? Мы все узнаем только завтра», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Гран-при Азербайджана

Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)  1.43,362

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253

6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944

8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959

9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122

10.Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163

11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153

13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641

16. Джолион Палмер («Рено») +2,699

17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812

18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985

20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360

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