Макс Ферстаппен: Авария получилась очень странной
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Азербайджана. Напомним, что он показал лучший результат в обоих тренировках и при этом попал в аварию.
«Авария получилась очень странной: я заблокировал колеса и, пытаясь вписаться в поворот, решил не рисковать и проехать по объездной дороге. Но неожиданно я «потерял» заднюю часть автомобиля, после чего проскользил всеми четырьмя колесами в барьер Квалификация? Мы все узнаем только завтра», - цитирует Ферстаппена Autosport.
Гран-при Азербайджана
Вторая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.43,362
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253
6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944
8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122
10.Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163
11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641
16. Джолион Палмер («Рено») +2,699
17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985
20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360