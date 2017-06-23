Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Панарина: Обмен Артемия? «Чикаго» и «Коламбус» приняли такое решение. Это бизнес

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Дэн Милстейн, агент Артемия Панарина, прокомментировал обмен нападающего из в «Коламбус». 

- Команды приняли такое решение. Это бизнес. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Панарина обменяли в «Коламбус». С нетерпением ждем нового вызова, - сказал Милстейн в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 23 июня Дэл Мистейн сообщил об обмене Панарина в «Коламбус». «Блэкхоукс» обменяли российского хоккеиста, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года. В сезоне-2015/16 российский форвард завоевал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ). В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка регулярного чемпионата.

Два года назад Саад перешел в «Коламбус» из «Чикаго». В минувшем сезоне на счету  Саада 53 (24+29) результативных балла в 82 играх.

Драфт НХЛ-2017: Патрик против Хишиера. Панарин стал игроком «Коламбуса». Онлайн

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Генменеджер «Коламбуса»: Нам пришлось заплатить высокую цену за приобретение такого игрока, как ПанаринГенеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Чикаго».Александр Гуськов: Бобровский вытащил «Коламбус» в плей-офф, с Панариным они дойдут до Кубка СтэнлиЭксперт «Советского спорта», второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – об обмене Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».Стэн Боумэн: Мы благодарим Артемия за немедленный эффект, который он оказал на нашу командуГенеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина в «Коламбус».«Чикаго» обменял Хьялмарссона в «Аризону» на Мерфи и ДофинаЗащитник Никлас Хьялмарссон был обменян «Чикаго» в «Аризону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус»«Чикаго» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус» . Об этом сообщает TSN.Андрей Разин: В НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок СтэнлиБывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин прокомментировал завоевание вратарем «Коламбуса» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.Петерис Скудра: Бобровский внес огромный вклад в выход «Коламбуса» в плей-оффГлавный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал завоевание вратарем «Коламбус Блю Джекет» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.Александр Кожевников: Бобровский заслужил «Везина Трофи»Бобровский, Кучеров и Панарин вошли в символические пятерки прошедшего сезона НХЛКак сообщает официальный сайт «Чикаго», российские игроки голкипер Сергей Бобровский, форварды Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в символические пятерки минувшего сезона НХЛ.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ в сезоне-2016/17В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Везина Трофи», как самому лучшему вратарю сезона-2016/17, достался голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому.«Джек Адамс Эворд» достался наставнику «Коламбуса» ТортореллеВ ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Приз Джека Адамса», как лучший тренер сезона-2016/17, получил наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.Сергей Бобровский: Я в рулетку не играю. Пробовал – не повезло…Сергей Бобровский: Я в рулетку не играю. Пробовал – не повезло…Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский перед церемонией вручения призов НХЛ ответил на вопросы российских журналистов.Мариан Хосса может завершить карьеру из-за аллергии на хоккейную формуТрехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» 38-летний нападающий Мариан Хосса может завершить спортивную карьеру.Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17Обозреватель «Советского спорта» называет наиболее заметных российских хоккеистов прошедшего сезона в КХЛ и НХЛ. Не согласны? Спорьте!Дубински пропустит около трех месяцевНападающий «Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».Кемпни продлил контракт с «Чикаго»Защитник Михал Кемпни продолжит карьеру в «Чикаго». 26-летний чешский игрок обороны подписал новый контракт с «черными ястребами», рассчитанный на один сезон.«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в АмерикуА ведь в этом составе мы сборную России можем больше не увидеть. Разлетаются игроки в разные стороны – кто в «Вегас», кто в «Баффало»…Сергей Бобровский: ЧМ-2017? Сборная России играла здорово (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался о возможном исключении «Металлурга» из КХЛ, а также оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.
Футбол
Станислав Черчесов: На бумаге сборная Мексике сильнее. Но мы знаем, что делать
Бокс
Четверо российских боксеров вышли в финал чемпионата Европы
Футбол
ЦСКА предложил 1 миллион евро за полузащитника «Ботошани»
Хоккей
Агент Панарина: Обмен Артемия? «Чикаго» и «Коламбус» приняли такое решение. Это бизнес
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости