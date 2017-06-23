Агент Панарина: Обмен Артемия? «Чикаго» и «Коламбус» приняли такое решение. Это бизнес

Дэн Милстейн, агент Артемия Панарина, прокомментировал обмен нападающего из в «Коламбус».

- Команды приняли такое решение. Это бизнес. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Панарина обменяли в «Коламбус». С нетерпением ждем нового вызова, - сказал Милстейн в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 23 июня Дэл Мистейн сообщил об обмене Панарина в «Коламбус». «Блэкхоукс» обменяли российского хоккеиста, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года. В сезоне-2015/16 российский форвард завоевал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ). В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка регулярного чемпионата.

Два года назад Саад перешел в «Коламбус» из «Чикаго». В минувшем сезоне на счету Саада 53 (24+29) результативных балла в 82 играх.