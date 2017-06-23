«Тосно» расторг контракт с полузащитником Чхапелией
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
«Тосно» расторг контракт с полузащитником Никой
Чхапелией по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт
клуба.
23-летний Ника Чхапелия в составе «Тосно» выходил
в 18 матчах первенства ФНЛ, в которых забил три гола. Также он сыграл в двух матчах
Кубка России.
Весеннюю часть минувшего сезона Чхапелия провел на правах аренды в клубе «Спартак-Нальчик».
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