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«Тосно» расторг контракт с полузащитником Чхапелией

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

«Тосно» расторг контракт с полузащитником Никой Чхапелией по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний Ника Чхапелия в составе «Тосно» выходил в 18 матчах первенства ФНЛ, в которых забил три гола. Также он сыграл в двух матчах Кубка России.

Весеннюю часть минувшего сезона Чхапелия провел на правах аренды в клубе «Спартак-Нальчик».

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