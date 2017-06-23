Маркович перешел из «Зенита» в «Химки»
Источник: БК «Химки»Комментарии
Защитник «Зенита» Стефан Маркович продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.
Напомним, в сезоне-2016/17 Маркович провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за игру. «Химки» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России, «Зенит» выиграл бронзовые медали.
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