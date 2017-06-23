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ЦСКА предложил 1 миллион евро за полузащитника «Ботошани»

Источник:  Gazeta SporturilorКомментарии

ЦСКА сделал предложение румынскому «Ботошани» по трансферу полузащитника Олимпиу Моруцану. Об этом информирует Gazeta Sporturilor.

Как сообщает издание, армейцы предложили за 18-летнего футболиста 1 миллион евро. Агент игрока Флорин Вултурар подтвердил информацию о наличие предложения из России.

«Это правда, предложение из России есть. Но я не согласен с тем, что Моруцан должен продолжить карьеру там. Я бы хотел, чтобы он еще на год остался в «Ботошани», либо в другой румынской команде. Также я был бы не против, если бы он отправился в западный чемпионат, в котором он бы мог бы прогрессировать как игрок», - заявил агент.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 200 тысяч евро. Действующий контракт Моруцану с  «Ботошани» расчитан до конца июня 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата Румынии Моруцан отыграл в 19 матчах за «Ботошани».

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