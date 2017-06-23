«Ахмат» проявляет интерес к нигерийскому защитнику Алими
Источник: Completesportsnigeria.comКомментарии
Два клуба из России интересуются нигерийским полузащитником Джамиу Алими. Один из этих клубов – грозненский «Ахмат», второй клуб
неизвестен.
Как сообщает Complete Sports
Nigeria, уже нынешним летом Алими может оказаться в
России. 24-летний защитник выступает за нигерийский клуб «Кано Пилларс».
Отметим, что Алими ранее выступал в чемпионате Украины за симферопольскую «Таврию». Transfermarkt сообщает, что агентом игрока является Дмитрий Селюк.
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