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«Ахмат» проявляет интерес к нигерийскому защитнику Алими

Источник:  Completesportsnigeria.comКомментарии

Два клуба из России интересуются нигерийским полузащитником Джамиу Алими. Один из этих клубов – грозненский «Ахмат», второй клуб неизвестен.

Как сообщает Complete Sports Nigeria, уже нынешним летом Алими может оказаться в России. 24-летний защитник выступает за нигерийский клуб «Кано Пилларс».

Отметим, что Алими ранее выступал в чемпионате Украины за симферопольскую «Таврию». Transfermarkt сообщает, что агентом игрока является Дмитрий Селюк.

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