«Ахмат» проявляет интерес к нигерийскому защитнику Алими

Два клуба из России интересуются нигерийским полузащитником Джамиу Алими. Один из этих клубов – грозненский «Ахмат», второй клуб неизвестен.

Как сообщает Complete Sports Nigeria, уже нынешним летом Алими может оказаться в России. 24-летний защитник выступает за нигерийский клуб «Кано Пилларс».

Отметим, что Алими ранее выступал в чемпионате Украины за симферопольскую «Таврию». Transfermarkt сообщает, что агентом игрока является Дмитрий Селюк.

Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ