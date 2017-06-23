Четверо российских боксеров вышли в финал чемпионата Европы

На чемпионате Европы по боксу завершились полуфинальные бои.

В Харькове подходит к концу 42-й чемпионат Европы по боксу среди мужчин. Четверо российских боксеров преодолели полуфинальную стадию чемпионата, и теперь сразятся за звание чемпиона Европы.

Не смог пробиться в финал российский супертяж Максим Бабанин, уступивший в последнем поединке вечера украинскому боксеру Виктору Выхристу.

Состав финальных пар с участием российских боксеров: категория до 49 кг Василий Егоров (Россия) - Галаль Яфай (Англия), до 91 кг Евгений Тищенко (Россия) - Чивен Кларк (Англия), до 60 кг Габил Мамедов (Россия) – Юрий Шестак (Украина), до 81 кг Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Джозев Уорд (Ирландия).

Финальные бои пройдут 24 июня.