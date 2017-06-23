Стэн Боумэн: Мы благодарим Артемия за немедленный эффект, который он оказал на нашу команду

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Генменеджер «Коламбуса»: Нам пришлось заплатить высокую цену за приобретение такого игрока, как Панарин Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Чикаго».

Александр Гуськов: Бобровский вытащил «Коламбус» в плей-офф, с Панариным они дойдут до Кубка Стэнли Эксперт «Советского спорта», второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – об обмене Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».

Раанта и Степан обменяны из «Рейнджерс» в «Аризону» Между «Рейнджерс» и «Аризоной» произошел обмен игроками. В «Аризону» перешли голкипер Антти Раанта и нападающий Дерек Степан.

Драфт НХЛ-2017: Патрик против Хишиера. Панарин стал игроком «Коламбуса». Онлайн «Советский спорт» ведет трансляцию первого раунда драфта НХЛ, который проходит в ночь с 23 на 24 июня в Чикаго.

Агент Панарина: Обмен Артемия? «Чикаго» и «Коламбус» приняли такое решение. Это бизнес Дэн Милстейн, агент Артемия Панарина, прокомментировал обмен нападающего из в «Коламбус».

«Чикаго» обменял Хьялмарссона в «Аризону» на Мерфи и Дофина Защитник Никлас Хьялмарссон был обменян «Чикаго» в «Аризону». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус» «Чикаго» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус» . Об этом сообщает TSN.

Александр Гуськов: Гусев созрел для НХЛ Эксперт «Советского спорта», второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о перспективах форварда СКА и сборной России Никиты Гусева заиграть в «Вегасе».

Андрей Разин: В НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок Стэнли Бывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин прокомментировал завоевание вратарем «Коламбуса» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.

Петерис Скудра: Бобровский внес огромный вклад в выход «Коламбуса» в плей-офф Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал завоевание вратарем «Коламбус Блю Джекет» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.

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