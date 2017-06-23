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Стэн Боумэн: Мы благодарим Артемия за немедленный эффект, который он оказал на нашу команду

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина в «Коламбус».

- Мы благодарим Артемия за немедленный эффект, который он оказал на нашу команду, и за его безболезненный переезд в НХЛ. Его первый сезон всегда будет одним из лучших для новичков в клубной истории, а его яркий стиль доставил немало положительных эмоций болельщикам, - приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что «Чикаго» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус».

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