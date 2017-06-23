Станислав Черчесов: На бумаге сборная Мексике сильнее. Но мы знаем, что делать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – перед решающей игрой с Мексикой.



- Зачитаете ли вы игрокам на установке слова полузащитник сборной Мексики Гуардадо, который сказал, что не допускает мысли о поражении?

- Во-первых, рад встрече со старым знакомым - за «Динамо» мы играли против его ПСВ. И оба раза, кстати, выиграли. Что касается слов, то футболисты сами читают прессу. Думаю, не буду акцентировать внимание на этом высказывании. Мы сконцентрированы на себе



- Сборная Мексики опережает Россию в рейтинге ФИФА на 46 позиций. И на последних шести чемпионата мира она выходила в плей-офф шесть раз. Россия – ноль. Многие мексиканские игроки выступают в ведущих чемпионата, российские – в РФПЛ. За счет чего вы хотите победить?

- Раз сборная Мексики выше нас на столько строчек, это и говорит о том, что на бумаге они сегодня сильнее. Перед турниром я говорил, что мы единственная команда, которая не является чемпионом своего континента. Мы изначально начинали с последнего места. Нужно проявлять себя и делать шаги вперед. Видели две игры Мексики на этом турнире, они достойно играли. Нам нужно четко понимать, что делать. У мексиканцев есть варианты, у нас – нет.