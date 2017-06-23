Константин Выборнов: Не стал бы говорить, что Германия и Чили главные претенденты на победу в Кубке конфедераций

Комментатор Константин Выборнов поделился мнением о фаворитах Кубка конфедераций.

- Круг фаворитов турнира, безусловно, шире. В Россию, на секундочку, приехала Португалия в боевом составе и, что не менее важно, в боевом настрое. Поэтому не стал бы говорить, что в матче Германии и Чили играли именно главные претенденты на победу — португальцы, ведомые Криштиану Роналду, явно не отбывающим на поле номер как минимум на одном уровне с ними. Плюс не решился бы сбрасывать со счетов триумфатора противостояния Мексика — Россия, - приводит слова Выборнова «Газета.Ru».

Напомним, что Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.