Евгений Алдонин: Очевидными фаворитами Кубка конфедераций являются чилийцы и немцы

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о фаворитах Кубка конфедераций.

- Очевидными фаворитами, конечно, являются чилийцы и немцы, но абсолютно все может произойти в этих встречах — результат может оказаться непредсказуемым. Хотя знаете, как говорят: в футбол играют хорошо две команды, а побеждает Германия, - приводит слова Алдонина «Газета.Ru».

Напомним, что Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.