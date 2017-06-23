Дмитрий Кузнецов: На данный момент уровень Камеруна не тот, что был раньше

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о сборной Камеруна, которая выступает в эти дни на Кубке конфедераций.

- Уровень африканского футбола, если говорить откровенно, ощутимо слабее европейского, и все игроки, выступающие в Камеруне, безусловно, стремятся уехать в ведущие европейские клубы. Так что мне кажется, что на данный момент уровень Камеруна уже не тот, что был раньше, - приводит слова Кузнецова «Газета.Ru».

Напомним, что сборная Камеруна провела две встречи в рамках Кубка конфедераций. В первом матче подопечные Уго Брооса уступили команде Чили (0:2). Во втором сыграли вничью с Австралией (1:1).