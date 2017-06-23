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Станислав Черчесов: А что странного в моей фотографии с Роналду? Я что, инопланетянином сфотографировался?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о фотографии с Роналду, сделанной после поражений от португальцев.

- После игры с Португалией вы сфотографировались с Роналду. Знаю, были и негативные мнения об этом. А вы считаете, это нормально?
- После пресс-конференции мы встретились в холле. Я его поздравил с победой. Не знаю, меня удивляет этот вопрос. Что здесь странного? Я что, с инопланетянином сфотографировался? - сказал Черчесов.

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