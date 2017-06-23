Станислав Черчесов: Не согласен, что против Португалии мы играли в оборонительный футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о тактике на решающий матч против Мексики.

- Против Новой Зеландии сборная России играла в три центральных полузащитника, с Португалией – в четыре, более оборонительный вариант. Какой выберете против Мексики?

- Не согласен, что с Португалией был закрытый вариант. Другое дело, что определенные вещи при развитии атак у нас не получались. Плюс пропустили быстрый гол и чуть потеряли нити игры. Но во втором тайме при той же самой расстановке мы играли в атаку, как и планировали. Поэтому с вопросом не до конца согласен. А насчет завтра – нужно обговорить с медицинским штабом, с помощником. После этого окончательно решим, как играть. Но, сами понимаете, нам надо выигрывать, - сказал Черчесов.