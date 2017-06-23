Виктор Васин: Завтра будем менять историю
Защитник сборной России Виктор Васин не думает о поражении перед игрой с Мексикой.
- Сборная России редко побеждает в матчах, когда ей нужна только победа. Что скажете?
- Все серии когда-то заканчиваются. Будем менять историю, - сказал Васин. – О поражении не думаем.
- В игре с Португалией у вас был невысокий процент выигранных единоборств. Около 60.
- Статистику не смотрел. Если говорить по моим ощущениям, то, думаю, выиграл больше единоборств, чем проиграл.
- Что думаете о форварде сборной Мексики Хавьере Эрнандесе. Лучше ли он в чем-то Роналду?
- Хавьера видел
только по телевизору. У меня нет особого мнения на этот счет. Чтобы сравнить их
достаточно посмотреть статистику, кто сколько выиграл «Золотых мячей» и
«Золотых бутс». И все станет понятно.