Виктор Васин: Завтра будем менять историю

Защитник сборной России Виктор Васин не думает о поражении перед игрой с Мексикой.

- Сборная России редко побеждает в матчах, когда ей нужна только победа. Что скажете?

- Все серии когда-то заканчиваются. Будем менять историю, - сказал Васин. – О поражении не думаем.

- В игре с Португалией у вас был невысокий процент выигранных единоборств. Около 60.

- Статистику не смотрел. Если говорить по моим ощущениям, то, думаю, выиграл больше единоборств, чем проиграл.

- Что думаете о форварде сборной Мексики Хавьере Эрнандесе. Лучше ли он в чем-то Роналду?

- Хавьера видел только по телевизору. У меня нет особого мнения на этот счет. Чтобы сравнить их достаточно посмотреть статистику, кто сколько выиграл «Золотых мячей» и «Золотых бутс». И все станет понятно.