Александр Гуськов: Бобровский вытащил «Коламбус» в плей-офф, с Панариным они дойдут до Кубка Стэнли
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Эксперт «Советского спорта», второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – об обмене Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».
- Огорчаться по поводу обмена из «Чикаго» Панарину не стоит. В команде «ястребов» он мало чего добился, в прошлом сезоне даже в плей-офф не попал. А Бобровский вытащил не самый сильный «Коламбус» в плей-офф, где его команда уступила будущего обладателю Кубка Стэнли «Питтсбургу». Теперь вдвоем они смогут привести «жакетов» к главному трофею лиги. Это, конечно, шутка. Но чем черт не шутит? Тем более в НХЛ аутсайдеры часто превращаются в фаворитов.
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