Генменеджер «Коламбуса»: Нам пришлось заплатить высокую цену за приобретение такого игрока, как Панарин

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Чикаго».

- Артемий Панарин был лучшим новичком НХЛ два года назад, в этом году вошел во вторую символическую сборную сезона и является одним из самых динамичных атакующих игроков лиги. Нам пришлось заплатить высокую цену за приобретение такого игрока, как Артемий и «проспекта» Тайлера Мотте, но мы считаем, что это очень хороший обмен для команды, - передает слова Кекалайнена официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что «Чикаго» обменял Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Блэкхоукс» получили форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.