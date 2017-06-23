Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. Российский форвард Артемий Панарин был обменян из «Чикаго»
в «Коламбус».
2. Трансфер Себастьяна Дриусси в «Зенит» может сорваться
из-за скандала с допингом.
3. На теннисном турнире в Галле (Германия) россиянин Карен
Хачанов в 1/4 финала обыграл своего соотечественника Андрея Рублева.
4. Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги
чемпионов.
5. «Зенит» включен в состав волейбольной Суперлиги.
Текст дня: Права на ошибку у Черчесова нет
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически