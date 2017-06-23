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Панарин обменян в «Коламбус», трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться, Хачанов обыграл Рублева. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Российский форвард Артемий Панарин был обменян из «Чикаго» в «Коламбус».

2. Трансфер Себастьяна Дриусси в «Зенит» может сорваться из-за скандала с допингом.

3. На теннисном турнире в Галле (Германия) россиянин Карен Хачанов в 1/4 финала обыграл своего соотечественника Андрея Рублева.

4. Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги чемпионов.

5. «Зенит» включен в состав волейбольной Суперлиги.

Текст дня: Права на ошибку у Черчесова нет


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