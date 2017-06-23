Сергей Бобровский: Уверен, Панарин усилит нашу атаку

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Чикаго».

- У Джона Тортореллы действительно жесткий характер, но он любит бойцов, а Артемий - игрок с бойцовским характером. Уверен, все будет хорошо. Артемий - один из лучших хоккеистов планеты: креативный, быстрый, с хорошим броском. Очень рад его появлению в рядах «Коламбуса». Уверен, он усилит нашу атаку, - передает слова Бобровского ТАСС.

Ранее стало известно, что «Чикаго» обменял Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Блэкхоукс» получили форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.