Даниил Квят: Сегодня было легко ошибиться

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Азербайджана. Напомним, что он показал, соответственно, десятый и восьмой результат.

«Сегодня мы немного сжали программу, однако большую ее часть все равно удалось сделать, хотя мне хотелось проехать больше кругов. Те круги, что мы проехали, получились отличными, несмотря на сложные условия, в которых было легко ошибиться.

Завтра мы постараемся сделать все правильно. Не думаю, что мы в плохой форме, просто нужно продолжать расти», - цитирует Квята Autosport.

Гран-при Азербайджана

Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.43,362

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253

6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944

8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959

9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122

10.Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163

11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153

13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641

16. Джолион Палмер («Рено») +2,699

17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812

18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985

20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360