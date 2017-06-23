Даниил Квят: Сегодня было легко ошибиться
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился
впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Азербайджана. Напомним,
что он показал, соответственно, десятый и восьмой результат.
«Сегодня мы немного сжали
программу, однако большую ее часть все равно удалось сделать, хотя мне хотелось
проехать больше кругов. Те круги, что мы проехали, получились отличными,
несмотря на сложные условия, в которых было легко ошибиться.
Завтра мы постараемся
сделать все правильно. Не думаю, что мы в плохой форме, просто нужно продолжать
расти», - цитирует Квята Autosport.
Гран-при Азербайджана
Вторая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.43,362
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253
6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944
8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122
10.Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163
11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641
16. Джолион Палмер («Рено») +2,699
17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985
20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360