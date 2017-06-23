Пеллегрино возглавил «Саутгемптон»
Источник: ФК «Саутгемптон»Комментарии
Новым главным тренером «Саутгемптона» стал аргентинец Маурисио Пеллегрино. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что 45-летний аргентинец подписал трехлетний контракт. Он сменил на этом посту француза Клода Пюэля.
В прошлом сезоне Маурисио Пеллегрино возглавлял «Алавес». Также он был главным тренером «Валенсии», аргентинских «Эстудиантеса» и «Индепендьенте».
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