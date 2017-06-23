Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пеллегрино возглавил «Саутгемптон»

Источник:  ФК «Саутгемптон»Комментарии

Новым главным тренером «Саутгемптона» стал аргентинец Маурисио Пеллегрино. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 45-летний аргентинец подписал трехлетний контракт. Он сменил на этом посту француза Клода Пюэля.

В прошлом сезоне Маурисио Пеллегрино возглавлял «Алавес». Также он был главным тренером «Валенсии», аргентинских «Эстудиантеса» и «Индепендьенте».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Халл Сити» рассчитывает договориться с «Челси» об аренде КаласаЗащитник «Челси» Томаш Калас входит в сферу интересов «Халл Сити», который возглавил Леонид Слуцкий.Александр Зинченко: Гвардиоле нужно дать немножко времениУкраинский полузащитник Александр Зинченко, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за ПСВ, рассказал о том, какие впечатления у него остались от работы с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.Александр Зинченко: Хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»Украинский полузащитник Александр Зинченко, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за ПСВ, заявил, что хочет вернуться в «Манчестер Сити».«Ливерпуль» предложил «Монако» за Мбаппе 100 млн евро, но получил отказКак сообщает MARCA, «Монако» ответило отказом не предложение «Ливерпуля» по трансферу Килиана Мбаппе.«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры по трансферу хавбека «Шальке»Руководство, а также тренерский штаб «Тоттенхэма» заинтересованы в услугах полузащитника «Шальке 04» Макса Майера.Дембеле хочет покинуть «Боруссию» из-за ухода ТухеляКак сообщает Eurosport, полузащитник сборной Франции Усман Дембеле планирует сменить клубную прописку этим летом.Дани Алвес: Я восхищаюсь ГвардиолойЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился мнением о своем уходе из стана туринского клуба.«Челси» практически завершил трансфер ван ДейкаЗащитник «Саутгемптона» Вирджилл ван Дейк близок к переходу в «Челси». Об этом сообщает Sky Italia.«МЮ» возобновил интерес к АльбеТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью продолжает поиски усиления защитной линии. Об этом сообщает ESPN.Ничья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утраНичья в матчах Чили – Германия, Камерун – Австралия и переход Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Мохаммед Салах: Я в восторге от перехода в «Ливерпуль»Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал свой переход из «Ромы» в английский клуб.Муса может вернуться в ЦСКАНападающий «Лестера» Ахмед Мусса может вернуться в ЦСКА, сообщает Bleacher Report.Юрген Клопп: Рад тому, что Салах присоединился к нашей ливерпульской семьеГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход Мохаммеда Салаха из «Ромы» в английский клуб.Салах стал игроком «Ливерпуля»Полузащитник Мохаммед Салах перешел из «Ромы» в «Ливерпуль». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.«Челси» отдаст нападающего Абрахама в аренду «Суонси»Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам следующий сезон проведет на правах аренды в «Суонси», сообщает The Guardian.Франк де Бур близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»«Кристал Пэлас» в ближайшее время может назначить Франка де Бура главным тренером команды, сообщает BBC Sport.«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»«Челси» заключил контракт с нападающим Дайшоном Реданом, воспитанником академии «Аякса», сообщает The Sun.Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.Янузай перейдет в «Реал Сосьедад»Испанский «Реал Сосьедад» согласовал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая.
Хоккей
Генменеджер «Коламбуса»: Нам пришлось заплатить высокую цену за приобретение такого игрока, как Панарин
Футбол
Виктор Васин: Завтра будем менять историю
Футбол
Станислав Черчесов: А что странного в моей фотографии с Роналду? Я что, инопланетянином сфотографировался?
Футбол
Евгений Алдонин: Очевидными фаворитами Кубка конфедераций являются чилийцы и немцы
все новости
Саутгемптон
Саутгемптонкалендарьстатистика
Маурисио Пеллегрино
Маурисио Пеллегриновсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости