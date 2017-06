Vega Squadron сразится с HellRaisers в первом раунде LAN-квалификации к PGL Major Kraków 2017

PGL анонсировала расписание LAN-квалификации к турниру PGL Major Kraków 2017.



Отборочные пройдут по швейцарской системе с матчами до одной победы.



Четверг, 29 июня:



10:00 G2 vs. Immortals

11:30 OpTic vs. PENTA

13:00 Liquid vs. TyLoo

14:30 GODSENT vs. dignitas

16:00 mousesports vs. Tengri

17:30 HellRaisers vs. Vega Squadron

19:00 FlipSid3 vs. Renegades

20:30 BIG vs. Cloud9



Пятница, 30 июня:



10:00 Раунд 2 - Матч 1

11:30 Раунд 2 - Матч 2

13:00 Раунд 2 - Матч 3

14:30 Раунд 2 - Матч 4

16:00 Раунд 2 - Матч 5

17:30 Раунд 2 - Матч 6

19:00 Раунд 2 - Матч 7

20:30 Раунд 2 - Матч 8



Суббота, 1 июля:



10:00 Раунд 3 - Матч 1

11:30 Раунд 3 - Матч 2

13:00 Раунд 3 - Матч 3

14:30 Раунд 3 - Матч 4

16:00 Раунд 3 - Матч 5

17:30 Раунд 3 - Матч 6

19:00 Раунд 3 - Матч 7

20:30 Раунд 3 - Матч 8



Воскресенье, 2 июля:



10:00 Раунд 4 - Матч 1

11:30 Раунд 4 - Матч 2

13:00 Раунд 4 - Матч 3

14:30 Раунд 4 - Матч 4

16:00 Раунд 4 - Матч 5

17:30 Раунд 4 - Матч 6

19:00 Раунд 4 - Матч 7

20:30 Раунд 4 - Матч 8



LAN-квалификация пройдет с 29 июня по 2 июля в Бухаресте в студии PGL. Восемь сильнейших команд получат слоты в основной стадии турнира.



