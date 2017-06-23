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Митрион почти на 10 кг тяжелее Емельяненко

Источник:  Союз ММА РоссииКомментарии

Состоялось взвешивание перед поединком между американцем Мэттом Митрионом и россиянином Федором Емельяненко. Тяжелее оказался американский спортсмен, сообщает сайт Союза ММА России.

Сообщается, что вес Федора Емельяненко - 107,2 кг, Мэтта Митриона - 116,4 кг. Напомним, что поединок Емельяненко и Митриона пройдет 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.

Изначально бой должен был состояться  18 февраля, но из-за травмы американца поединок был перенесен.

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