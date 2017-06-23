Митрион почти на 10 кг тяжелее Емельяненко
Источник: Союз ММА РоссииКомментарии
Состоялось взвешивание перед поединком между американцем
Мэттом Митрионом и россиянином Федором Емельяненко. Тяжелее оказался
американский спортсмен, сообщает сайт Союза ММА России.
Сообщается, что вес Федора
Емельяненко - 107,2 кг, Мэтта Митриона - 116,4 кг. Напомним, что
поединок Емельяненко и Митриона пройдет 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.
Изначально бой должен был
состояться 18 февраля, но из-за травмы
американца поединок был перенесен.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически