Испания обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы и заняла первое место в группе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура
группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Сербии и
Испании завершился победой испанцев. Итоговый счет матча – 1:0.
В составе победителей
единственный мяч на 38-й минуте забил Денис Суарес. На 41-й минуте сербы
остались в меньшинстве – с поля был удален Уруш Джурджевич.
Испанцы выиграли все три
матча и вышли в полуфинал с первого места в группе В. Сербия с одним очком на
третье месте.
Молодежный чемпионат Европы
Быдгощ (Польша)
Группа В
3-й тур
Сербия – Испания – 0:1
Гол: Суарес, 38.
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