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Испания обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы и заняла первое место в группе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Сербии и Испании завершился победой испанцев. Итоговый счет матча – 1:0.

В составе победителей единственный мяч на 38-й минуте забил Денис Суарес. На 41-й минуте сербы остались в меньшинстве – с поля был удален Уруш Джурджевич.

Испанцы выиграли все три матча и вышли в полуфинал с первого места в группе В. Сербия с одним очком на третье месте.

Молодежный чемпионат Европы

Быдгощ (Польша)

Группа В

3-й тур

Сербия – Испания – 0:1

Гол: Суарес, 38.

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