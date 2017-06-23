Португалия обыграла Македонию, но не сумела выйти в 1/2 финала молодежного чемпионата Европы
Матч третьего тура
группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Македонии и
Португалии завершился победой португальцев. Итоговый счет матча – 4:2.
В составе победителей дубль
сделал Брума. Также отличились Эдгар Йе и Даниэль Поденсе. У македонцев
забивали Энис Барди и Кире Маркоски.
Португальцы с шестью очками
заняли второе место в группе В. У македонцев одно очко и последнее место.
Напомним, что только одна
лучшая из вторых команд в трех группах выйдет в полуфинал. Как и сборная
Словакии, сборная Португалии набрала шесть очков, но уступила словакам по
разности забитых и пропущенных мячей. При этом словаков еще может опередить
вторая команда в группе С. Матчи в этой группе пройдут завтра.
Молодежный чемпионат Европы
Гдыня (Польша)
Группа В
3-й тур
Македония – Португалия – 2:4
Голы: Барди, 40, Маркоски,
80 – Йе, 2, Брума, 22, 90+1, Поденсе, 57
Удаление: Жота, 90+2
(Португалия).