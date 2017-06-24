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Брэндон Саад: Обмен стал шоком, но была мысль, что могу снова оказаться в «Чикаго»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Брэндон Саад прокомментировал свой обмен из «Коламбуса» в «Чикаго» на россиянина Артемия Панарина.

- Конечно, это стало для меня определенным шоком, но я радостно взволнован возвращением в «Чикаго». Почему-то у меня в голове была мысль, что могу снова здесь оказаться, - заявил Саад.

Напомним, Саад дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго»: в 2013 и 2015 годах.

В прошлом сезоне он набрал 53 очка (24+29) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

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