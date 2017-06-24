Брэндон Саад: Обмен стал шоком, но была мысль, что могу снова оказаться в «Чикаго»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий Брэндон Саад прокомментировал свой обмен из «Коламбуса» в «Чикаго» на россиянина Артемия Панарина.
- Конечно, это стало для меня определенным шоком, но я радостно взволнован возвращением в «Чикаго». Почему-то у меня в голове была мысль, что могу снова здесь оказаться, - заявил Саад.
Saad: "Definitely a thought in my mind of possibly ending up in Chicago [again]." #Blackhawks— Tracey Myers (@TramyersCSN) 23 июня 2017 г.
Напомним, Саад дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго»: в 2013 и 2015 годах.
В прошлом сезоне он набрал 53 очка (24+29) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.
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