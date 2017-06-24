Ти Джей Оши подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном»
Нападающий сборной США Ти Джей Оши заключил новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».
Об этом сообщает официальный сайт команды.
BREAKING: @TJOshie77 is staying in Washington!— Washington Capitals (@Capitals) 23 июня 2017 г.
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Напомним, Оши имел статус неограниченно свободного агента по завершении сезона-2016/17.
- Ти Джей - важнейший элемент нашей команды. Для нас было приоритетной задачей переподписать его до выхода игрока на рынок свободных агентов, - заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллена.
В 148 матчах, сыгранных за «Вашингтон» в регулярных чемпионатах НХЛ, Оши набрал 107 очков (59+48).
За предстоящие восемь лет хоккеист заработает 46 миллионов долларов США.