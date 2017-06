Ти Джей Оши подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном»

Нападающий сборной США Ти Джей Оши заключил новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».

Об этом сообщает официальный сайт команды.

BREAKING: @TJOshie77 is staying in Washington!

Locked in 🔒 for more 8 years!

