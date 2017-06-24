Кевин Кураньи встретился с игроками сборной России (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи посетил тренировку российской национальной команды в преддверии матча Кубка конфедераций с Мексикой.
Об этом рассказал на своей странице в сети Instagram вратарь сборной России Владимир Габулов, бывший одноклубник немца.
Напомним, Кевин Кураньи играл за «Динамо» в 2010 - 2015 годах (123 матча, 50 голов).
24 июня россияне сыграют в третьем туре группового раунда Кубка конфедераций с командой Мексики. Только победа позволит подопечным Станислава Черчесова выйти в полуфинал.
Матч
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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