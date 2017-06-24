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Манолас перейдет в «Зенит» за 33 миллиона фунтов стерлингов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Журналист телеканала SkySports Каве Солхекол сообщил о том, что защитник сборной Греции Костас Манолас перейдет из «Ромы» в «Зенит».

«Прекрасная неделя для руководства Ромы. Салах продан в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов, а Манолас переходит в «Зенит» за 33 млн фунтов», - написал репортер в своем твиттере.

Ранее сообщалось о том, что Манолас согласовал с «Зенитом» условия личного контракта на три года с зарплатой в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Костас Манолас провел 45 матчей за «Рому». В его активе две результативные передачи.

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