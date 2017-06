Манолас перейдет в «Зенит» за 33 миллиона фунтов стерлингов

Журналист телеканала SkySports Каве Солхекол сообщил о том, что защитник сборной Греции Костас Манолас перейдет из «Ромы» в «Зенит».

«Прекрасная неделя для руководства Ромы. Салах продан в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов, а Манолас переходит в «Зенит» за 33 млн фунтов», - написал репортер в своем твиттере.

Turning out to be good week for Roma's bank manager. Salah sold to Liverpool for £35m & Kostas Manolas on his way to Zenit for another £33m