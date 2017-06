Бернард Хопкинс: Я уважаю Ковалева, но Уорд просчитал его еще в первом бою

Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс поделился своими мыслями по итогам второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.

- Я думаю, что остановка боя была вполне корректна. Да, там был один удар на грани фола, но к такому финалу поединка привел не он, а тяжелый удар Уорда справа и его эффективная работа в инфайте.



Послушайте, я уважаю Ковалёва, но Уорд просчитал его в первом бою, и понимал, что Сергей будет утомлен в поздних раундах. Потому он использовал работу в ближнем бою, многочисленные удары по корпусу. В результате, Ковалев устал даже раньше, чем мог ожидать Андре, - заявил Хопкинс.

Hopkins: Kovalev Stoppage Was Legit, Ward Wore Him Down https://t.co/tPdY8Wftu5 #boxing pic.twitter.com/hbh9wwS4g7