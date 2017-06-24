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Джастин Гэтлин: Для меня было бы честью принять участие в последнем забеге Болта

Источник:  ReutersКомментарии

Американский спринтер Джастин Гэтлин хотел бы выступить в последнем забеге в карьере восьмикратного олимпийского чемпиона ямайца Усэйна Болта.

- Это станет частью истории спорта. Мы снова увидим на дорожке человека, который не только оставил огромный след в истории, но и творил эту историю снова и снова. Этот год будет самым тяжелым для меня, но было бы честью пройти через это и показать те силы, которые у меня остались.

Тот факт, что Усэйн завершает карьеру, откроет двери для других спортсменов и для новых противостояний. Это будет поистине захватывающе, – заявил Гэтлин.

Напомним, Усэйн Болт намерен завершить карьеру после чемпионата мира в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа.

Болт пробежит стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

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