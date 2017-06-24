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Шамиль Тарпищев: В российском теннисе - золотая молодежь, и она уже способна выигрывать

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев убежден в том, что в стране появится новое поколение звезд.

-  У нас вообще золотая молодежь, и она уже способна выигрывать. У нас более 10 теннисисток молодых, за которыми будущее. У ребят можно выделить троих – Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев. – Все равно впечатление, что девушек больше. 

Ребятам, к сожалению, прорываться сложнее. Парень, если начал, играет, как правило, без перерыва до 32, поэтому конкурентов больше. У профессионального спортсмена 34–36 недель соревнований.

Плюс это единственный вид спорта, который остался нелимитированным по времени. Ты можешь играть полтора часа, а можешь – у меня был рекорд – больше девяти. Когда футболисты играют три матча в неделю и им много – нам смешно, - рассказал Тарпищев в интервью «Собеседнику».

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