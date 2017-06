Швейцарец Нико Хишиер - первый номер драфта НХЛ, канадец Патрик - второй

В Чикаго проходит драфт НХЛ 2017.

Под первым номером «Нью-Джерси» выбрал швейцарского центрфорварда Нико Хишиера, играющего за «Галифакс» в Лиге Квебека.

Вторым «Филадельфия» взяла канадского нападающего Нолана Патрика из «Брэндона».

Третьим «Даллас» выбрал финского защитника Миро Хейсканена, который провел минувший сезон, защищая цвета клуба ХИФК на родине.