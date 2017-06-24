Страдающий ДЦП болельщик посетил тренировку сборной России в Казани
Источник: RT на русскомКомментарии
Болельщик «Рубина» и сборной России по футболу Дмитрий Корчагин посетил тренировку команды накануне матча третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой.
Игроки и представители тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым пообщались с 20-летним Корчагиным, страдающим ДЦП, и подарили ему футбольный мяч с автографами, сообщает RT на русском.
Напомним, для продолжения борьбы на Кубке конфедераций сборной России необходима только победа в игре с мексиканцами.
Матч
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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