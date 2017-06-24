Страдающий ДЦП болельщик посетил тренировку сборной России в Казани

Болельщик «Рубина» и сборной России по футболу Дмитрий Корчагин посетил тренировку команды накануне матча третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой.

Игроки и представители тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым пообщались с 20-летним Корчагиным, страдающим ДЦП, и подарили ему футбольный мяч с автографами, сообщает RT на русском.

Напомним, для продолжения борьбы на Кубке конфедераций сборной России необходима только победа в игре с мексиканцами.