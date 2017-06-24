Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика- : -Россия
Футбол  Новая Зеландия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Страдающий ДЦП болельщик посетил тренировку сборной России в Казани

Источник:  RT на русскомКомментарии

Болельщик «Рубина» и сборной России по футболу Дмитрий Корчагин посетил тренировку команды накануне матча третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой.

Игроки и представители тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым пообщались с 20-летним Корчагиным, страдающим ДЦП, и подарили ему футбольный мяч с автографами, сообщает RT на русском.

Напомним, для продолжения борьбы на Кубке конфедераций сборной России необходима только победа в игре с мексиканцами.

Голосование: Как завершится матч Россия – Мексика?

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кевин Кураньи встретился с игроками сборной России (фото)Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи посетил тренировку российской национальной команды в преддверии матча Кубка конфедераций с Мексикой.Этот тренер атакует своих журналистов не хуже Черчесова. Он может помочь РоссииЭтот тренер атакует своих журналистов не хуже Черчесова. Он может помочь РоссииНовозеландец Энтони Хадсон – о том, почему отсутствие веры в команду только мотивирует игроков.Кубок конфедераций. Новая Зеландия – Португалия. Текстовая трансляция начнется в 18:00Матч Кубка конфедераций Мексика - Португалия на сайте «Советского спорта».Кубок конфедераций. Мексика – Россия. Текстовая трансляция начнется в 18:00Заключительный матч сборной России на групповом этапе Кубка конфедераций на сайте «Советского спорта».Станислав Черчесов: На бумаге сборная Мексики сильнее, но мы знаем, что делатьСтанислав Черчесов: На бумаге сборная Мексики сильнее, но мы знаем, что делатьГлавный тренер сборной России перед матчем с Мексикой уверенно отвечал на любые вопросы.Евгений Ловчев: Жаль, что мы не проверили стадион в «Лужниках»Евгений Ловчев: Жаль, что мы не проверили стадион в «Лужниках»Обозреватель «Советского спорта» назвал три плюса и три минуса Кубка конфедераций-2017.Виктор Васин: Завтра будем менять историюЗащитник сборной России Виктор Васин не думает о поражении перед игрой с Мексикой.Станислав Черчесов: Не согласен, что против Португалии мы играли в оборонительный футболГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о тактике на решающий матч против Мексики.Права на ошибку у Черчесова нетПрава на ошибку у Черчесова нетОбозреватель «Советского спорта» делится своими ожиданиями от решающего матча для команды Станислава Черчесова.Дмитрий Кузнецов: На данный момент уровень Камеруна не тот, что был раньшеБывший полузащитник сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о сборной Камеруна, которая выступает в эти дни на Кубке конфедераций.Евгений Алдонин: Очевидными фаворитами Кубка конфедераций являются чилийцы и немцыБывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о фаворитах Кубка конфедераций.Константин Выборнов: Не стал бы говорить, что Германия и Чили главные претенденты на победу в Кубке конфедерацийКомментатор Константин Выборнов поделился мнением о фаворитах Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: На бумаге сборная Мексике сильнее. Но мы знаем, что делатьГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – перед решающей игрой с Мексикой.Виталий Мутко: Не сомневаюсь, что матч со сборной Мексики будет интереснымВице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.Не стала бы Мексика вторым Уэльсом. Как Португалия заставила вспомнить Евро-2016Не стала бы Мексика вторым Уэльсом. Как Португалия заставила вспомнить Евро-2016Корреспондент «Советского спорта» на основе увиденного в игре сборной России с Португалией делится своими ожиданиями от матча с Мексикой.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 5-го дня Кубка конфедерацийДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 5-го дня Кубка конфедераций«Советский спорт» собрал для вас фотографии самые привлекательных болельщиц с двух матчей пятого игрового дня Кубка конфедераций.Гарет Саутгейт: В составе сборной России выделю ДжикиюГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, присутствовавший на матче Россия – Португалия, поделился впечатлениями о российской команде.«Впечатлил пятый номер русских». Мексиканцы хорохорятся«Впечатлил пятый номер русских». Мексиканцы хорохорятсяГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио и полузащитник мексиканцев Андрес Гуардадо на пресс-конференцииДмитрий Кузнецов: Кто знал, что Австралия дважды забьет Германии?Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о шансах сборной Германии на Кубке конфедераций.Рашид Рахимов: Критика сборной – это нормально. К таким моментам тоже нужно быть готовымБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказался о критике в адрес сборной России.
Хоккей
Ти Джей Оши подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном»
Хоккей
Брэндон Саад: Обмен стал шоком, но была мысль, что могу снова оказаться в «Чикаго»
Фигурное катание
Евгения Медведева закончила школу
Футбол
Португалия обыграла Македонию, но не сумела выйти в 1/2 финала молодежного чемпионата Европы
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости