Никола Калинич может перейти из «Фиорентины» в «Милан»

«Милан» провел переговоры с представителями «Фиорентины» по поводу приобретения нападающего сборной Хорватии Николы Калинича, сообщает Sky Sport Italia.

«Фиорентина» надеется получить за игрока 30 миллионов евро, в то время как представители «Милана» пытаются снизить сумму трансфера, включив в сделку форварда Джанлуку Лападулу или словацкого полузащитника Юрая Куцку.

Отмечается, что на встрече присутствовали директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли.

Ожидается, что агент Калинича Томислав Эрчег подключится к переговорам в скором времени, и сделка может быть завершена.

