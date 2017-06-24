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«Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» Паредесом

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

В ближайший понедельник «Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом, сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Римский клуб готов продать в российский клуб 22-летнего аргентинского хавбека, а также греческого защитника Костаса Маноласа.

По данным источника, «Зенит» может заплатить за переход двух игроков около 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манолас согласовал трехлетний контракт с питерской командой с заработной платой 4 млн евро в год.

13 июня текущего года Паредес провел свой первый матч за сборную Аргентины. Он сыграл 27 матчей в прошедшем сезоне серии А (3 гола, один голевой пас).

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