«Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» Паредесом

В ближайший понедельник «Зенит» проведет переговоры с полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом, сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Римский клуб готов продать в российский клуб 22-летнего аргентинского хавбека, а также греческого защитника .

По данным источника, «Зенит» может заплатить за переход двух игроков около 70 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что Манолас согласовал трехлетний контракт с питерской командой с заработной платой 4 млн евро в год.

13 июня текущего года Паредес провел свой первый матч за сборную Аргентины. Он сыграл 27 матчей в прошедшем сезоне серии А (3 гола, один голевой пас).