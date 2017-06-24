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Майкл Кэррик: Вернется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед» - не мое дело

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал слухи о возможном возвращении в премьер-лигу Криштиану Роналду.

- Честно говоря, я не слишком вникаю во все эти слухи по поводу Роналду. Думаю, мне не надо повторять, насколько он хорош и сколь выдающейся можно назвать его карьеру.

Но вернется ли он в «МЮ», покинет ли «Реал» — не мое дело. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время, - заявил Кэррик.

Напомним, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть мадридский «Реал» в связи с разбирательством в суде дела о его уклонении от уплаты налогов.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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