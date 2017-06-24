Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Арбелоа завершил карьеру

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа объявил о завершении карьеры игрока.

- Пришло время попрощаться. Физически я был готов продолжать играть. Мадрид — клуб моей жизни, я никогда не буду звонить им и проситься в «Реал» на работу, но всегда готов выслушать предложения, — заявил Арбелоа.

34-летний игрок является воспитанником королевского клуба. Он выступал за «Депортиво» из Ла-Коруньи (2006-2007), и «Ливерпуль» (2007-2009), прежде чем вернуться в «Реал». Минувший сезон Арбелоа провел в лондонском «Вест Хэме», за который сыграл 4 матча.

Арбелоа является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.