«Сент-Луис» задрафтовал Клима Костина под номером 31

В первом раунде драфта НХЛ-2017 был выбран только один российский хоккеист.

Под номером 31 «Сент-Луис» задрафтовал московского динамовца Клима Костина.

Klim Kostin to the @StLouisBlues to close out Round 1 of the 2017 #NHLDraft. pic.twitter.com/okfYtV5Gay