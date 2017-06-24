«Сент-Луис» задрафтовал Клима Костина под номером 31
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом раунде драфта НХЛ-2017 был выбран только один российский хоккеист.
Под номером 31 «Сент-Луис» задрафтовал московского динамовца Клима Костина.
Klim Kostin to the @StLouisBlues to close out Round 1 of the 2017 #NHLDraft. pic.twitter.com/okfYtV5Gay— NHL (@NHL) 24 июня 2017 г.
В прошлом сезоне уроженец Пензы прошел только 18 матчей, защищая цвета команд системы бело-голубых как в КХЛ, так и в ВХЛ и МХЛ. На его счету - два очка.
Ранее Костин был капитаном юниорских сборных России (U-17 и U-18).
Драфт Национальной хоккейной лиги продолжится завтра.
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