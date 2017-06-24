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«Сент-Луис» задрафтовал Клима Костина под номером 31

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом раунде драфта НХЛ-2017 был выбран только один российский хоккеист.

Под номером 31 «Сент-Луис» задрафтовал московского динамовца Клима Костина.

В прошлом сезоне уроженец Пензы прошел только 18 матчей, защищая цвета команд системы бело-голубых как в КХЛ, так и в ВХЛ и МХЛ. На его счету - два очка.

Ранее Костин был капитаном юниорских сборных России (U-17 и U-18).

Драфт Национальной хоккейной лиги продолжится завтра.

 

Драфт НХЛ-2017: Швейцарец Хишиер выбран первым, Панарин - в «Коламбусе». Онлайн

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