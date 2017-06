«Филадельфия» обменяла Брэйдена Шенна в «Сент-Луис», получив Лехтеря

По ходу первого раунда драфта НХЛ-2017 «Филадельфия» и «Сент-Луис» произвели обмен.

«Летчики» отправили в «Блюз» нападающего Брэйдена Шенна, получив взамен финского форварда Йори Лехтеря и два драфт-пика первого раунда (2017 и 2018 годов).

We have acquired the 27th pick, Jori Lehtera, and a conditional first round pick in 2018 for Brayden Schenn. #NHLDraft pic.twitter.com/XeTOuXJkOn