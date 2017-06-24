«Филадельфия» обменяла Брэйдена Шенна в «Сент-Луис», получив Лехтеря
По ходу первого раунда драфта НХЛ-2017 «Филадельфия» и «Сент-Луис» произвели обмен.
«Летчики» отправили в «Блюз» нападающего Брэйдена Шенна, получив взамен финского форварда Йори Лехтеря и два драфт-пика первого раунда (2017 и 2018 годов).
We have acquired the 27th pick, Jori Lehtera, and a conditional first round pick in 2018 for Brayden Schenn. #NHLDraft pic.twitter.com/XeTOuXJkOn— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 24 июня 2017 г.
Используя первый из них, «Филадельфия» сегодня задрафтовала канадского нападающего Моргана Фроста.
В минувшем сезоне Шенн провёл 79 матчей за «Флайерз», набрав 55 очков
(25 голов + 30 передач).
Йори Лехтеря в сезоне-2016/17 сыграл в 64 матчах за «Блюз», набрав 22
очка (7+15). Ранее этот хоккеист защищал цвета «Сибири» и ярославского «Локомотива» в КХЛ.
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